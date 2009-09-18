Теми мови та релігії на час виборів слід заборонити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН категорично проти того, аби питанням об’єднання українських церков займалися політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав під час спілкування з жителями Луцька.

На переконання голови ВР, об’єднання українських церков можливе лише на канонічній основі і на основі згоди церков.

«Я категорично проти, аби питанням об’єднання церкви займалися політики», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він підкреслив, що вітає зусилля, які були спрямовані на започаткування переговорного процесу між конфесіями української церкви.

В.ЛИТВИН вважає, що “церква на нинішньому етапі України могла б бути головним чинником моралі, чинником об’єднання суспільства”. “На превеликий жаль, в українській церкві немає фігури, яка була б однаково авторитетною для усіх політиків і громадян в Україні”, - зазначив голова Верховної Ради.

Водночас, В.ЛИТВИН висловив думку, що «мова, міжнаціональні проблеми і релігія - це ті теми, які мали б бути заборонені в Україні на виборчому етапі».

«Не потрібно робити з цих питань політику», - наголосив керівник парламенту.