В Україні заборгованість із зарплати з початку року зросла на 36%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 36,3%, або 431,2 млн. грн., і на 1 вересня 2009 року становила 1 млрд. 619,9 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 вересня ц.р. зафіксовано в трьох областях України й у Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 вересня ц.р. становила 319,9 млн. грн. (порівняно з 1 січня зросла на 21,4%), у Луганській – 126,9 млн. грн. (зростання – 37,2%), у Харківській – 124,9 млн. грн. (зростання – 11,8%). На другому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ (після Донецької області) – 184,3 млн. грн. (зростання з початку року – майже в два рази).

Варто зазначити, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в усіх областях України.

У Севастополі й ще двох областях країни заборгованість на 1 вересня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: у Севастополі – 5,7 млн. грн. (зростання з початку року – 42,5%), в Івано-Франківській області – 9,5 млн. грн. (зростання – 32%), у Чернівецькій області – 5,4 млн. грн. (без змін).

Порівняно з 1 серпня заборгованість із зарплати в Україні зросла на 4%. У восьми регіонах країни протягом серпня зафіксовано скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Найбільш істотно заборгованість скоротилася в Криму (на 4%), Волинській (на 4%), Закарпатській (на 2%), Полтавській (на 1,2%) і Дніпропетровській (на 0,6%) областях.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані по заборгованості із зарплати на 1 січня й 1 лютого ц.р. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня минулого року – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.