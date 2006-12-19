Стецьків: БЮТ і Партія регіонів домовляться про пакетне голосування

Радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ вважає ймовірним, що БЮТ та Партія регіонів домовляться про “пакетне” голосування за закони про опозицію і про Кабінет міністрів.

Про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив УНІАН, коментуючи сьогоднішнє неприйняття Верховною Радою України закону про опозицію.

Він висловив думку, що фракція “Наша Україна” не проголосувала за проект закону про опозицію “у версії Блоку Юлії Тимошенко” через те, що він “фактично робив її блок і її особисто головною опозицією в Україні і в парламенті”. Відхилений законопроект, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, створював таке положення, коли є офіційна влада і офіційна опозиція, “а всі інші сили, які не входять до офіційної опозиції, - взагалі невідомо хто”.

Крім того, зазначив радник Президента, зазначений проект закону прописував норми, які небагато чого дають самій опозиції, наприклад, половини комітетів, які мали б належати опозиції, взагалі у парламенті сьогодні не існує. “Тобто це був твір достатньо довільної форми”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ, додавши, що, на його думку, “значно краще виглядало б регламентування прав опозиції в проекті закону про внесення змін до Регламенту, який підготував Микола КАТЕРИНЧУК”.

Водночас, характеризуючи ситуацію, що склалася, Т.СТЕЦЬКІВ заявив: “Тепер це може призвести до того, що Блок Тимошенко буде пробувати домовлятися з Партією регіонів і пакетно голосувати закон про опозицію разом з подоланням вето на закон про Кабмін – отака може бути непроста ситуація”.

На запитання, чи потрібний українській опозиції спеціальний закон, який регламентував би її діяльність, радник Президента відповів, що в більшості країн світу такого закону немає. “Але оскільки в Україні ця тема набула такого достатньо сильно політичного звучання, то напевно вже не оминути регламентування прав опозиції. Питання в тому – як це зробити: у вигляді окремого закону чи певного розділу в Регламенті”, - заявив він. При цьому шлях внесення змін до Регламенту Т.СТЕЦЬКІВ назвав “теж варіантом”, додавши, що багато де так і є.

“Нема ж спеціального закону про опозицію практично в жодній цивілізованій країні світу! Просто інше питання, що в Україні немає ні правової, ні політичної культури, і виникає потреба в регламентуванні прав опозиції. Це напевно буде українська новація, але швидше за все в якійсь формі це треба регламентувати”, - вважає радник Президента.

Водночас, на запитання про ступінь вірогідності того, що зміни до Регламенту, які б регулювали діяльність опозиції, будуть прийняті парламентом, Т.СТЕЦЬКІВ відповів: “Важко сказати, бо сьогодні БЮТ наполягає на законі (про опозицію) в своїй редакції. А як себе поведуть інші фракції? Треба спробувати проголосувати зміни до Регламенту і ввести цей окремий розділ. Подивимося, я думаю, що якась вірогідність є. Але ситуація загострюється, бо все це робиться на фоні протистояння Кабміну і Секретаріату Президента, і комбінації можуть бути самі неймовірні”.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, проголосувати за зазначені зміни до Регламенту можна було б й до кінця року – “було б бажання”. “Але я думаю, що антикризова коаліція спробує розміняти закон про Кабмін на закон про опозицію. Такий варіант виглядає найбільш ймовірним і це є досить недобрим, тому що закон про Кабмін в урядовій версії практично нічого не вирішує в регламентування діяльності Кабміну. Це є пустий закон”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. Водночас він припускає, що БЮТ підтримає урядовий закон про Кабмін, щоб отримати закон про опозицію. “Так може бути. Це вірогідна ситуація”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.