Політолог про кандидатів у президенти, реалії та загрози

Головною метою, яку висувають перед собою та своїми командами основні кандидати на пост Президента України, є лише “реалізація образ і корпоративно-політичних інтересів”.

Таку думку висловив голова наглядової ради благодійного фонду “Співдружність” Сергій ТЕЛЕШУН сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій презентації дослідження “Біла книга української кризи: поствиборні реалії”.

На думку експерта, як це не дивно, але сьогодні головною проблемою українських реалій є те, що основні кандидати у президенти фактично вирішують спільне завдання.

“Воно полягає, по-перше, у тому, щоб запропонувати себе і продовжити свою політико-економічну перспективу і, по-друге, створити умови і команди, які дозволять реалізуватися у найближчому майбутньому”, - пояснив С.ТЕЛЕШУН.

На його думку, через вибори глави держави в Україні намагатимуться реалізувати себе не стільки кандидати у президенти, скільки їхні команди, які втратили на попередніх виборах, або, навпаки, не змогли реалізуватися, отримавши перемогу.

“Цей рік є роком втрачених надій. А в наступному році відбудеться реалізація образ і корпоративно-політичних інтересів”, - сказав експерт.

На його переконання, сьогодні це “базовий принцип, який формуватиме майбутнє обличчя України”.

“Україна шукає тактичну нішу у своєму майбутньому. На жаль, не маючи ідеологій і стратегічних програм. Є лише цікаві особистості, які пропонують і обіцяють громадянам життя після виборів”, - зазначив С.ТЕЛЕШУН.

Він також наголосив на загрозах, з якими потенційно може зіткнутися українське суспільство у ході та після виборчого процесу. “Це ті загрози, які можуть використати командами кандидатів у президенти вже через півтора-два місяці аж до інавгурації нового глави держави”, - уточнив С.ТЕЛЕШУН.

За оцінками експертів фонду “Співдружність”, знову може виникнути ситуація, коли переможець виборів визначатиметься не на виборчих дільницях, а у суді. “Прецедент вже був створений...”, - зауважив С.ТЕЛЕШУН.

Також серед загроз експерт назвав чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який має важелі впливу на виборчий процес через наявний силовий та адміністративний ресурс.

Ще одним джерелом негативного впливу на вибори, на думку експерта, є Центральна виборча комісія, робота якої залежить від багатьох чинників, зокрема, фінансування з державного бюджету, а також позиції і політичної залежності членів ЦВК.

Не виключив С.ТЕЛЕШУН і можливості виникнення надзвичайних подій різного характеру, що може призвести до зриву виборів.

“Також актуальною залишається обструкція Верховної Ради, коли частина незадоволених фракцій зробить спробу не сприйняти новообраного Президента і заблокує роботу парламенту, що унеможливить складання ним присяги”, - додав С.ТЕЛЕШУН.

Серед інших можливих чинників впливу на хід та результат президентської виборчої кампанії експерт відзначив зовнішній фактор, що може виходити, як від окремих держав, так і від міжнародних організацій.

Говорячи про шляхи протидії прогнозованим загрозам, С.ТЕЛЕШУН наголосив, що провідні політики, незважаючи на наближення виборів, повинні поводитися як державні діячі, а не лише як кандидати у президенти.