Ющенко розказав про «гальмо номер один» для економіки України

Віктор Ющенко вважає кризу шансом перебудувати економіку. Для цього, на думку Президента, необхідно здійснювати ефективні реформи, але уряд цього не робить. У спеціальному випуску телепрограми «Суспільний діалог», у якому голова держави взяв участь під час робочої поїздки до Львівської області, Ющенко розкритикував слабку бюджетну політику, яка «стала загрозою номер один для економічної стабільності держави». «Відсутність реформ сьогодні трансформує кризу у наступний рік», - цитує Президента його прес-служба.

Також Ющенко звернув увагу на непрофесійний підхід до розробки державного бюджету поточного та наступного років. «Дефектний некомпетентний бюджет цього року, який був прийнятий на прохання уряду, а потім не був збалансований, став гальмом номер один для економіки країни», - переконаний Віктор Ющенко.

Президент також вказав на стрімке зростання внутрішнього та зовнішнього державного боргу, на обслуговування якого витрачатимуться величезні кошти бюджету 2010 року. «У 2010 році обслуговування внутрішніх і зовнішніх запозичень країни, які взяв нинішній уряд, буде коштувати витрат більших, ніж фінансування витрат на оборону та охорону здоров’я разом узятих», - сказав Президент.