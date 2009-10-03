У БЮТ пояснили, чому ніякий суд покупцям ОПЗ не допоможе

Заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ переконаний, що перспектив оскарження в суді рішення Фонду державного майна України про визнання недійсним конкурсу з продажу ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) немає.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер live» на ТРК «Україна».

«Будь-який продавець, що залучає інвестиції, може в будь-який момент зупинити заходи cпрямовані на продаж», - зауважив депутат. Він підкреслив, що держава – в даному випадку ФДМУ - наділена повноваженнями щодо зупинення процесу приватизації, що й було зроблено.

А.ПОРТНОВ висловив сумнів, що інвестор, який вважає, що купив ОПЗ, виконає інвестиційні умови й протягом 60 днів після проведення конкурсу сплатить кошти. Також він сумнівається, що за такої ситуації цей покупець отримає дозвіл Антимонопольного комітету, що є невід’ємною частиною інвестиційного процесу тощо.

Депутат нагадав, що на сьогодні вже існує колегіальне рішення Конституційного суду про відмову відкриття конституційного провадження щодо подання Президента про зупинення продажу ОПЗ. Отже, констатував А.ПОРТНОВ, указ, у разі підтвердження цього рішення КСУ, буде скасовано як неконституційний. «Я хочу запитати, а якщо Конституційний суд визнає дії Президента антиконституційним, чи не буде у інвесторів бажання, особисто до фізичної особи – Президента, висунути позов і отримати від нього всю суму збитків, якщо виявиться що указ неконституційний і він, фактично, розлякав інвесторів», - зауважив А.ПОРТНОВ.

В свою чергу представник Президента Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що Президент виступав не проти продажу ОПЗ на вигідних для України умовах, «цього не відбулося, тому Президент скасував цю процедуру», - зауважив він.