Янукович покладає сподівання на Путіна

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович привітав прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна з днем народження, висловив упевненість в його позитивному впливі на розвиток українсько-російських відносин, повідомляє прес-служба російського посольства в Україні.

"Переконаний, що ваш багатий життєвий досвід, високі ділові якості й надалі сприятимуть розвиткові багатогранної українсько-російської співпраці, заснованої на міцних традиціях дружби і взаємоповаги між нашими братськими народами", - цитує привітання РІА "Новости".

Янукович зазначив, що завдяки роботі Путіна Росія зміцнила свій авторитет на міжнародній арені.

"Завдяки вашій послідовній і успішній діяльності, цілеспрямованій і самовідданій праці Росія досягла великих успіхів в зміцненні свого авторитету на міжнародній арені, розвиткові національної економіки та підвищення добробуту громадян", - йдеться в привітанні.

Лідер української опозиції побажав прем`єрові Росії міцного здоров`я, щастя, нових успіхів у державній і громадській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала свого російського колегу з 57-річчям по телефону.