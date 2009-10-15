Кучма назвав кандидата, за якого він голосуватиме в другому турі

Колишній Президент України Леонід КУЧМА називає лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА найбільш гідним кандидатом у Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні на прес-конференції в рамках Інтернет-мосту Київ-Москва-Кишинів-Тбілісі.

«У другому турі я обов`язково голосуватиму за ЯНУКОВИЧА, хоча б тому, що за ним стоїть професійна команда... ЯНУКОВИЧ себе проявив, будучи прем`єр-міністром, і оточення у нього було – це менеджери... Я вважаю, що на сьогоднішньому етапі іншої гідної кандидатури немає. Я вважаю, що ЯНУКОВИЧ продовжуватиме політику стратегічної співпраці з Росією. Іншого шляху у нас немає», - сказав Л.КУЧМА, додавши, що обов`язковою умовою має бути подальше проведення парламентських виборів, оскільки, переконаний він, сьогодні немає ні парламенту, ні коаліції.

Характеризуючи інших претендентів на президентський пост, зокрема, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, колишній Президент сказав: «Якби енергію Юлії Володимирівни – та в мирних цілях, користь була б для України велика. Але я бачу, мирних цілей вона не бачить, і ніхто їй не підкаже».

«ЛИТВИН своє останнє слово не сказав, хоча він розуміє, що шансів у нього немає, але заявити про те, що він - діючий політик, зобов`язаний», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він зазначив, що, на його вигляд, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК - «найперспективніший з молодих політиків. ТІГІПКО теж професійна людина».

Кажучи про лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА, Л.КУЧМА з іронією зазначив: «Я згоден підтримати СИМОНЕНКА, якщо ЖИРИНОВСЬКИЙ на наступних виборах (у Росії) підтримає не МЕДВЕДЄВА чи ПУТІНА, а (лідера російських комуністів) ЗЮГАНОВА».

Разом з тим, характеризуючи майбутні вибори, Л.КУЧМА зазначив, що інтрига в них все ж таки присутня, хоча б тому, що в політику прийдуть «нові люди, молоді люди, і з ними треба буде рахуватися. Хай не сьогодні – завтра».