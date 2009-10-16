Шкіряк проведе «парад для Черновецького»

В неділю, 18 жовтня, активісти Громадянського об`єднання «Новий Київ» проведуть на Хрещатику в столиці «парад у стилі 70-х років». Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нового Києва».

За словами організаторів, парад буде присвячений “достроковому виконанню першої п`ятирічки «дерибану столиці».

Дійство відбуватиметься на головній вулиці столиці, яка «зануриться» у часи помпезного вшановування генерального секретаря КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва. За аналогією з «брежнєвською епохою», учасники параду «привітають» «генералісимуса Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, батька усіх киян, і його товаришів – членів політбюро» з «вдало проведеною колективізацією комунальної власності, а також розкуркуленням «куркулів», інформують організатори.

Як повідомляє прес-служба «Нового Києва», разом із загонами працівників комунальних служб, паркувальниками, земельними махінаторами, працівниками кладовищ кожний охочий зможе «віддячити» мерові за уміння виконати «п`ятирічку дерибану Києва» лише за три роки.

Фіналом дійства буде «біла хвиля» з активістів ГО «Новий Київ», яка «змиє» нечистоти, залишені після себе владою столиці, відзначили у прес-службі громадянського об`єднання.