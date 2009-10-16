Люди Луценка починають перевірку дипломів усіх держчиновників

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України розпочинають перевірку щодо наявності дипломів про вищу освіту у керівників центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідне доручення підлеглим дав сьогодні перший заступник міністра – начальник ГУБОЗ МВС України Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ, враховуючи звернення депутатів Верховної Ради України.

Як повідомлялося, нещодавно у центрі скандалу, що розгорівся у зв’язку з сумнівами в достовірності диплома про вищу освіту, опинився Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК оприлюднив результати роботи комісії, згідно з якими А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

13 жовтня голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого заступника, яке В.ЮЩЕНКО задовольнив.