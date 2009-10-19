Вінський побачив логіку політичної реклами

Голова центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що вирішальне значення під час виборчої кампанії матимуть зустрічі з виборцями, а не передвиборча реклама кандидатів у президенти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання, таким чином Й.ВІНСЬкИЙ прокоментував офіційний старт виборчої кампанії.

«Я думаю, що все ж таки вирішальне значення матимуть зустрічі кандидатів з людьми, політичні дискусії, виступи у прямому ефірі в широкому форматі, а також дії конкретних команд під час виборчої кампанії», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Водночас він високо оцінив рівень політичної реклами основних претендентів на пост глави держави. «Я як людина, яка професійно займається політикою, бачу логіку їхньої політичної реклами. Частина її спрямована на розширення своєї системи впізнавання, а інша - на закріплення. Її рівень достатньо високий, адекватний тим завданням, які ставлять перед собою відповідні політики», - пояснив лідер НПО «За демократію і справедливість».