Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

33,9% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім.Олександра Яременка та центром “Соціальний моніторинг” соціологічного дослідження, презентовані сьогодні на прес-конференції.

За прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО готові проголосувати 21,3% виборців. Третім іде народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, якого підтримують 11,1% опитаних.

4% українців готові проголосувати за лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА, 3,1% – за голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, 2,6% – за чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА, 2,2% – за екс-голову Нацбанку Сергія ТІГІПКА, 1,2% – за лідера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА.

9,3% опитаних не підтримують жодного ймовірного кандидата, 4,2% – не збираються голосувати і 6,1% не змогли відповісти.

Дослідження було проведене 2-12 жовтня. Опитано 10 тисяч 400 респондентів у всіх регіонах України. Похибка становить 0,59-0,98%.