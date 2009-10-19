Депутат ПР не здивований цікавістю до кримінального минулого Януковича

Заступник голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що сьогоднішня заява народного депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА щодо нібито нерозслідуваних подій кримінального минулого лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА є “брехнею, за допомогою якої політичні опоненти намагаються відвернути увагу від фактів насильства над дітьми та від полювання на людей”.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві С.ЛЬОВОЧКІНА.

”Сьогоднішня заява члена БЮТ С.СОБОЛЄВА – це брехня, за допомогою якої Блок Юлії Тимошенко намагається відвернути увагу від фактів насильства над дітьми та від полювання на людей, до яких причетні, як бачимо зі ЗМІ, депутати Блоку Тимошенко”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також зазначив, що “у такий спосіб команда кандидата в президенти ТИМОШЕНКО відзначила сьогодні початок виборчої кампанії”.

“Вони зробили це у звичному для них стилі, що мене абсолютно не дивує”, - заявив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, народний депутат С.СОБОЛЄВ оприлюднив заяву, що БЮТ просить Генеральну прокуратуру перевірити заяву народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА п’ятирічної давнини про те, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ, ще перебуваючи у Єнакієвому, нібито “організував групу злочинців, які жорстоко побили та зґвалтували жінку”. Також БЮТ пропонує створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для перевірки цієї інформації.