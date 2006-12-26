Борис Березовський готовий фінансувати повалення Януковича

Російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявляє про готовність підтримати українську опозицію.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Сегодня" від 26 грудня 2006 року.

"Я готовий підтримувати українську опозицію. Мені не шкода тих грошей, які витратив у 2004 році на підтримку громадянського суспільства. Це, можливо, взагалі найефективніше вкладення за все моє життя", - заявив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ .

Він також зазначив, що «менше» знайомий із Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

"Те, що я спостерігав, не дозволяє мені зробити про нього такий же однозначний висновок, як і про ТИМОШЕНКО. Але у будь-якому випадку, хочу сказати, що в питанні підтримки опозиції я не готовий сам проявляти ініціативу, але готовий відповісти, якщо ініціатива виходитиме від України", - заявив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ .

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант розпуску Верховної Ради, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ заявив: "В Україні нічого неможливого немає. Вважаю, що у В.ЮЩЕНКА є всі можливості замінити прем`єра й повернутися до колишньої Конституції".

"Проте я не знаю, чи вистачить у нього на це волі. Взагалі, найпотужнішою політичною постаттю в Україні як і раніше залишається ТИМОШЕНКО. Їхній союз із ЮЩЕНКОМ міг би змінити ситуацію, але, схоже, що Президент боїться Юлію Володимирівну більше, ніж ЯНУКОВИЧА", - відзначив він.

За словами Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, "ТИМОШЕНКО краща", але цього недостатньо.

"Тому що її особисті амбіції часто не дозволяли знайти рішення, яке було б ефективніше ніж те, що зараз відбулося.", - зазначив він.

Оцінюючи українську політику в 2006 році, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ сказав: «Я просто вважаю, що ця квазіреставрація ЯНУКОВИЧА, безумовно, носить тимчасовий характер. Те, що ЮЩЕНКО слабкий, - це особиста трагедія ЮЩЕНКА. Та й не тільки його. Все, що відбувається сьогодні в Україні, це розплата неадекватного народові Президента й політичної еліти, які просто обдурили свій народ».