Литвин: Ющенко розуміє логіку і хоче знову бути Президентом

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Про це він заявив в ефірі телеканалу Рада.

За словами голови ВР В.ЮЩЕНКО розуміє, яка економічна і соціальна ситуація склалася у країні і в той же час “розуміє логіку поведінки під час політичних кампаній”.

“Адже Президент України, наскільки я можу судити, буде змагатися за те, щоб вдруге представляти Україну, щоб вдруге бути главою держави”, – зазначив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що не підписання даного закону “різко погіршить позитивне ставлення громадян до Президента”.

Спікер висловив переконання, що “люди не будуть сприймати жодних пояснень про те, що немає грошей”.

“У нас немає мізків, немає відповідальності, немає совісті і немає сорому за те, як живе країна”, – зазначив він.

Голова ВР запропонував уряду “просто працювати і припинити ці крики, схлипування, стогони, що нічого немає”.

В.ЛИТВИН зазначив, що кожного дня читає постанови уряду про підвищення зарплат, але при цьому лунають запевнення, що грошей немає.

На думку голови ВР, така колізія полягає в тому, що іде боротьба за авторство “того чи іншого рішення” під час виборчої кампанії.

Він підкреслив, що відбувається “змагання, хто перший зафіксує, що він зробив для народу, що він ощасливив народ”. “Це просто ганебна політика”, – додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи прийняття цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати потрібно буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери. За його словами, підвищити мінімальну зарплату в умовах кризи можна лише завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства низки підприємств.

Уряд у свою чергу рекомендував Президентові ветувати закон про підвищення соціальних стандартів.

За даними газети «Комерсант-Україна», під час IV з’їзду Федерації роботодавців України (ФРУ) наголошувалося, зокрема, на тому, що оплата праці робітників виробничої сфери може бути знижена у зв`язку з ухваленням Верховною Радою закону про підвищення соціальних стандартів.