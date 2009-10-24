На Львівщині виявили більше 250 чиновників-корупціонерів

З початку року правоохоронними органами Львівської області серед державних службовців було виявлено 253 корупціонерів, з яких 153 посадовців було притягнуто до відповідальності.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії з правоохоронними органами Львівської обласної державної адмінітсрації, у 2009 році правоохоронці вже склали та направили на розгляд судів 253 адміністративні протоколи про корупцію. Суди розглянули 185 протоколів, в результаті чого 153 посадовців притягнуто до амінвідповідальності у вигляді штрафу, 32 протоколи закрито.

Як зазначається у повідомленні, серед державних службовців на яких було складено протоколи про адмінпорушення - 105 працівників органів місцевого самоврядування, 15 держслужбовців РДА, 7 працівників податкових органів, 5 працівників митної служби, 24 працівники органів внутрішніх справ, 60 службовців Збройних сил України, 5 працівників прикордонної служби, 6 працівників освіти, 4 працівники агропромислового комплексу.

Корупційними діяннями державі було завдано збитків на суму 140,1 тис. грн., частину з яких за позовами прокурорів стягнуто з правопорушників та добровільно відшкодовано.

Переважна більшість протоколів про вчинення корупційних діянь складалась за: сприяння державними службовцями фізичним і юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльності, надання недостовірної інформації або відмова в наданні такої та за надання переваг фізичним, або юридичним особам при прийнятті рішень, інформують в ОДА.