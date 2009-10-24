Тимошенко важко працювати: світ «розриває економічна криза»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що вона зробить все для відновлення стабільної економічної ситуації в Україні, повернення заощаджень громадянам та нормалізації роботи українських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час IX з’їзду ВО «Батьківщина» з висунення її кандидатом в президенти.

«2,5 мільйона людей, які ще очікують повернення заощаджень обов’язково їх отримають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що саме за часів її прем’єрства відбулося повернення заощаджень громадян.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що їй і її команді важко працювати, оскільки сьогодні весь світ «розриває економічна криза».

«Сьогодні жоден політик не хоче бути на місці прем’єр-міністра, оскільки жодному політику не хочеться сьогодні відповідати за те, що відбувається в світі і в Україні», - сказала вона.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, вона сьогодні неспроста займає посаду глави уряду, оскільки в цей важкий час не підведе Україну, і не дасть зламати її фінансову систему. «Я не дам принизити людей, не дам зруйнувати наші стратегічні програми по підготовці до Євро-2012 і відкриття тих об’єктів, які забезпечують енергетичну незалежність держави», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що на сьогодні для неї не мають значення жодні рейтинги, а має значення тільки професійна і чесна робота.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що після цих політичних подій припиниться економічна руйнація. «Ми повернемо стабільність і силу нашої країни. Ми зможемо відновити зруйновані банки», - сказала вона.