«Переворот» у НУ-НС призначили на наступний тиждень?

Лідер Української народної партії, член фракції НУ-НС Юрій КОСТЕНКО прогнозує, що наступного тижня буде остаточно вирішене питання щодо зміни керівництва фракції.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він нагадав, що керівництво фракції на чолі з Миколою МАРТИНЕНКОМ обиралося шляхом збору підписів, що не суперечить регламенту Верховної Ради.

“І в цьому випадку, коли зараз ведеться дискусія щодо нового керівництва фракції, процедура переобрання відбувається шляхом збору підписів, а не шляхом засідання фракції”, - сказав він.

Ю.КОСТЕНКО наголосив, що БЮТ потрібно не звертатися до Генпрокуратури, аби перевірити начебто ідентичність підписів, а варто згадати, яким чином формувалася і нова коаліція. “Також без засідань, без протоколів, але через збір підписів”, - сказав він.

За словами Ю.КОСТЕНКА, народні депутати від УНП, які входять до складу фракції НУ-НС, незадоволені нинішнім керівництвом фракції, оскільки воно, сказав він, відстоює інтереси БЮТ.

Відповідаючи на запитання, чи буде остаточно вирішене питання щодо зміни керівництва фракції, Ю.КОСТЕНКО сказав: “Я думаю, наступного тижня”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Видання стверджує, що 22 жовтня члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА.

23 жовтня В.КИРИЛЕНКО заявив, що в НУ-НС зібрана вже достатня кількість голосів для зміни лідера фракції.

26 жовтня депутати від НУ-НС Борис ТАРАСЮК та Олесь ДОНІЙ заявили, що легітимного списку з підписами депутатів від НУ-НС за відставку М.МАРТИНЕНКА не існує.