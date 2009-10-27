Роботодавці просять Ющенка ветувати підвищення соцстандартів

Спільний представницький орган об`єднання організації роботодавців звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ветувати закон щодо підвищення соціальних стандартів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив виконуючий обов`язки президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеслав БИКОВЕЦЬ.

Окрім того, роботодавці звернулися до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням «не ухвалювати в подальшому популістських законодавчих актів, які загрожують національній економіці», а також не ухвалювати законів в соціально-економічній сфері з порушенням процедури соціального діалогу. Крім того, роботодавці вимагають від глави парламенту терміново винести на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів, спрямованих на системне вдосконалення економічної, податкової і регуляторної політики.

В.БИКОВЕЦЬ відзначив, що для підприємств залишається незрозумілою ідея підвищення мінімальної заробітної плати за умов падіння виробництва. «Такий соціальний популізм призведе до банкрутства підприємств, до зростання безробіття, і особливо це може вдарити по малому і середньому бізнесу», - сказав він.

В.БИКОВЕЦЬ відзначив, що в першому півріччі 2009 р. збитки підприємств перевищили 6 млрд. грн.

Крім того, як сказала виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання роботодавців легкої промисловості «Укрлегпром» Тетяна ЗАМОРОКО, ухвалення рішення про підвищення соціальних стандартів напередодні опалювального сезону, коли підприємствам необхідні додаткові оборотні кошти, - це антиекономічний крок. За її словами, у разі підвищення соцстандартів ціни на продукцію збільшаться від 7% до 20%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

«За» проголосували 254 з 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

При цьому депутати не підтримали жодної поправки до даного законопроекту і ухвалили його в цілому в редакції першого читання.

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць в розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату: з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати: з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.