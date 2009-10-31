Ющенко приїхав до Львова та одразу пішов до церкви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Львова, де проведе нараду щодо ситуації із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції та шляхів подолання епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, нарада за участю губернаторів західних областей відбудеться в Палаці залізничників.

Зараз Президент направляється у Собор Святого Юра.

В.ЮЩЕНКА у поїздці супроводжують секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА і перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ.