Російська розвідка заявляє, що Україна продовжує постачати Грузії зброю

Україна продовжує постачати Грузії танки і засоби ППО. Про це заявив начальник Головного развідуправління Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Олександр ШЛЯХТУРОВ у зв`язку з днем військового розвідника, який відзначається сьогодні, передає ІТАР-ТАСС.

«За наявними є у нас даним, Грузія, як і до подій серпня 2008 року, продовжує одержувати військову допомогу від країн НАТО, Ізраїлю і України. Країни НАТО, і, перш за все, східноєвропейські держави - учасниці Альянсу або, як їх ще називають, молоді НАТОвці, постачають Грузії здебільшого стрілецьку зброю і спорядження. США ведуть підготовку особового складу грузинської армії за тактикою НАТО, Ізраїль постачає Грузії безпілотні літальні апарати, а Україна - важке озброєння, зокрема танки і засоби ППО», - сказав О.ШЛЯХТУРОВ.

«Постачання озброєнь Грузії Україною з метою прикриття здійснюються не через державну лінію, але не без відома і заступництва вищого українського керівництва», - наголосив він.

Начальник ГРУ заявив, що в Генштабі не виключає нової збройної агресії Грузії проти Південної Осетії і Абхазії.

«Ситуація з Грузією залишається напруженою через те, що нинішня грузинська влада не тільки відмовляється визнати суверенітет Абхазії і Південної Осетії, а і всіляко намагається повернути ці країни, що стали незалежними, під свою юрисдикцію», - сказав він.

«До цього треба додати непередбачуваність політики грузинського керівництва на чолі з Михайлом СААКАШВІЛІ, яке може піддатися спокусі застосувати силу для приборкання непокірних республік, як це було в серпні минулого року. Ми такий розвиток подій не виключаємо», - наголосив О.ШЛЯХТУРОВ. Він нагадав, що рішення про збройну агресію проти Південної Осетії в серпні минулого року було прийнято керівництвом Грузії «без точних і перевірених розрахунків можливого розвитку ситуації, без урахування багатьох чинників».

«Одержавши значну військову допомогу з-за кордону і наростивши свій військовий потенціал, грузинська влада піддалася спокусі силою розв’язати проблеми Абхазії і Південної Осетії. На таку авантюру вони знову можуть піти, тим паче що Грузія відновлює свій військовий потенціал за рахунок постачань озброєнь і військової техніки зарубіжними країнами», - відзначив начальник ГРУ.

Довідка УНІАН. 29 жовтня російська «Независимая газета», посилаючись на свої джерела, повідомила, що на базі дислокованої у Владикавказі 58-ої армії зараз закінчується формування оперативного командування, до складу якого замість двох дивізій увійдуть сім мотострілкових і одна танкова бригада. Таким чином, кількість з`єднань, що діють у регіоні, зросте, щонайменше, вчетверо.

Їх призначення – відбиття агресії з південного напрямку, тобто з боку Грузії, а також підтримка Об`єднаного угруповання військ, дислокованих у Чечні й інших республіках Північного Кавказу. Окрім цього, авіаційні дивізії і полки СКВО перетворяться на військові авіабази, в штаті кожної з них перебуватиме не менш як п`ять ескадриль. Саме у ці з`єднання буде поставлено більшу частину нової бойової техніки, а також літаки і вертольоти, які Міноборони має намір придбати у оборонно-промислового комплексу в 2010 році.

Співрозмовник «НГ» не виключив, що до складу округу увійде перший в російській армії дивізіон оперативно-тактичних ракет «Іскандер».

Зміцнювати угруповання військ на Північному Кавказі продовжать і за рахунок сил спеціального призначення і розвідки Внутрішніх військ МВС РФ.

2 листопада російський військовий експерт Павло ФЕЛЬГЕНГАУЕР, коментуючи перекидання військових частин з Підмосков`я й інших регіонів Росії в Північнокавказький військовий округ, висловив думку, що концентрація російських військових частин на Кавказі може означати підготовку Росії до нової війни.

Експерт допустив можливість відновлення навесні наступного року великомасштабних бойових дій у регіоні. «Те, що на Кавказі концентруються військові частини, – це зрозуміло: там йде війна і ще буде», - сказав він.

П.ФЕЛЬГЕНГАУЕР також не вірить, що причиною збільшення кількості військових на Кавказі є відбиття воєнної агресії Грузії, про що говорять офіційні особи. «Яке там воєнне відбиття нападу Грузії? Вони що - на Ростов підуть, чи що? Ось російська агресія проти Грузії цілком можлива. Не зараз, але, починаючи з квітня, загроза повертається», - вважає він.