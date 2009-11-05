ЄС відмовився від поради Путіна «підкинути мільярдик» Україні

В обов`язки Євросоюзу не входить видавати кредити Україні, щоб вона могла розплатитися за постачання газу з Росії. Таку заяву зробила 4 листопада міністр промисловості й енергетики головуючої в ЄС Швеції Мауд УЛОФССОН (Maud Olofsson), повідомляє Reuters.

2 листопада прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН закликав ЄС допомогти Україні розплатитися за одержуване російське пальне. "Нехай Європа надасть фінансову допомогу у вигляді кредитів. Ми вже сплатили 2,5 мільярда доларів, хай вони бодай мільярдик підкинуть", - заявив прем`єр.

За словами М.УЛОФССОН, в обов`язки ЄС входить забезпечення безперебійності постачань енергоносіїв до країн Європи. Вона додала, що питання постачань також є предметом переговорів Росії й України.

Як нагадує Лєнта.ру, 1 листопада російський прем`єр у телефонній розмові з прем`єр-міністром Швеції Фредріком РЕЙНФЕЛЬДТОМ попередив, що з транзитом газу через територію України можуть виникнути складнощі. В розмові В.ПУТІН акцентував увагу "на сигналах, що надходять з Києва, в тому числі офіційними каналами, про можливі проблеми з оплатою постачань російського газу".

НАК «Нафтогаз України» заявила, що зростаюча заборгованість внутрішніх споживачів і складна фінансова ситуація в Україні ускладнюють акумуляцію коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований у жовтні природний газ.

Як повідомлялося, за даними прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, НАК «Нафтогаз України» має переказати російському «Газпрому» за спожитий у жовтні природний газ 4 млрд. грн.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. За першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня своєчасно і в повному обсягу розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.