Жванія: Ющенка і Партію регіонів об'єднав сценарій «антиЮля»

Заколот навколо відставки лідера фракції НУ-НС Миколи Мартиненка – це початок реалізації сценарію розвалу коаліції та перенесення президентських виборів на травень 2010 року. Таку думку висловив народний депутат Давид Жванія в ефірі програми «Шустер LIVE», передає прес-служба парламентаря.

За словами політика, Партія регіонів і президент об’єдналися довкола виконання сценарію «антиЮля». Жванія також не виключає, що найближчим часом можливі спільні голосування Партії регіонів і «підписантів» з НУ-НС.

«Насправді, юридичних підстав для відставки Мартиненка немає. Адже на жодному аркуші, де депутати нібито висловлюють йому недовіру, немає підпису ні одного із заступників голови фракції. А це суперечить процедурі», - наголосив парламентар.

«Виникає питання: чому тоді перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович, порушуючи всі правила, ухвалив таке рішення і оголосив про відставку Мартиненка?» - зауважив він. Жванія допускає, що це рішення Лавринович ухвалював не самостійно, а під тиском зі сторони Партії регіонів.

«Сценарій розвалу коаліції – це бій без правил, який, на жаль, перейшов у кримінал», - підсумував народний депутат.