Литвин не збирається робити Тимошенко «величезний подарунок»

Відставка Юлії ТИМОШЕНКО з поста прем`єр-міністра України до президентських виборів абсолютно неможлива.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ Украины” (№193 від 9 листопада 2009 року).

За його словами, це питання не порушуватиметься в парламенті України, «адже це було б величезним подарунком прем`єр-міністру». «Вона б відразу сказала: "Бачите, мене відправили у відставку, я - виконуюча обов`язки, у мене зв`язані руки!", - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, була б аргументація, що «досі принаймні виплачувалися пенсії, ми принаймні платили за російський газ, а зараз усе почне валитися».

«Покажіть мені хоча б одну людину в парламенті, котра готова піднести такий дарунок прем`єру», - запитав спікер парламенту. «Або знайдіть мені людину, котра сьогодні скаже: "Я піду прем`єром розгрібати те, що залишилося", - додав він. В.ЛИТВИН упевнений, що “відставка до президентських виборів абсолютно неможлива».