Тимошенко розказала ВООЗ, що у 2007 році ситуація з грипом була гірша

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про стабілізацію в Україні ситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з місією Всесвітньої організації охорони здоров`я, яка вивчає епідемічну ситуацію в Україні.

«Вже є перші позитивні ознаки. Якщо на 4 листопада кількість хворих на грип та ГРВІ становило 127,254 тис. осіб, то на 8 листопада - 32,448 тис.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр повідомила, що в 17 регіонах країни епідемічний поріг залишається перевищеним. «У решті 10 регіонах рівень захворюваності не досяг епідемічного порогу, і пішла на спад захворюваність», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що за 9 місяців 2009 року на грип і ГРВІ захворіли 5,316 млн. осіб проти 6,279 млн. осіб - за 9 місяців 2007 року, коли відзначався найвищий рівень захворюваності на застудні захворювання. «Це говорить про те, що абсолютно своєчасні заходи дали результати», - вважає вона.

Глава уряду також навела статистику смертності в результаті грипу і пневмонії, відповідно до якої в жовтні 2009 року рівень смертності був на 15% нижче, ніж у жовтні 2007 року, коли в результаті ускладнень від грипу померли 688 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров`я, на 9 листопада в Україні від наслідків грипу та ГРВІ померли 155 осіб, зокрема за останню добу -11.

З початку епідемії в країні на грип та ГРВІ захворіли 969 тис. 247 осіб, зокрема, за останню добу 32 тис. 443 особи. Госпіталізовано з початку епідемії 48 тис. 972 особи, за останню добу - 3 тис. 994 осіб, з яких у реанімації перебувають 446 осіб.