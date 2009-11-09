Тігіпко: МВФ втомився від брехні і популізму української влади

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО вважає закономірним рішення Міжнародного валютного фонду припинити співпрацю з Україною до завершення президентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

На думку кандидата у Президенти, «терпіння Заходу вичерпане».

«Міжнародний валютний фонд протягом останніх півтора року виявляв дива витримки та гнучкості, погоджуючись виділяти багатомільярдні кредити нашій країні - незважаючи на відверто безвідповідальну бюджетну політику Кабміну, який намагався займатися соціальним популізмом на тлі загального економічного спаду й стрімкого відходу бізнесу в тінь”, - відзначив С.ТІГІПКО.

За його словами, гроші МВФ дозволили уникнути державного дефолту й колапсу банківської системи.

“Але й надалі допомагати одному з кандидатів зберігати свою популярність за рахунок затикання бюджетних дірок позиченими коштами міжнародні фінансові інститути не можуть», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що в ситуації, “коли авантюризм уряду свідомо посилюється безвідповідальністю опозиції й Президента, які діють за принципом «що гірше, то краще», дивно було б сподіватися, що хтось із-за кордону буде нам допомагати”.

“МВФ втомився від брехні та популізму української влади», - підсумував С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив, що Фонд відновить роботу з Україною тільки після призначених на січень 2010 року президентських виборів.

«Коли люди йдуть на вибори, рішення можуть відрізнятися від тих, які були ухвалені рік тому, коли розроблялася програма фінансової допомоги Україні», - сказав Д.СТРОСС-КАН.