Парубій пояснив, чим відрізняються підходи Ющенка і Тимошенко

Віктор Ющенко завжди був прихильником поетапного підвищення соціальних стандартів. Він дотримувався своєї лінії й тоді, коли був прем’єр-міністром, і коли перебував в опозиції до влади Януковича. Таку думку висловив журналістам народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій.

Він нагадав, що саме Янукович підняв пенсії не згідно із законом, а постановою уряду, що привело до обману виборців. Таким чином екс-глава уряду тимчасово підняв свої рейтинги.

«Це ж саме робить і Тимошенко. Вона планувала роздавати гроші не через бюджет, не через відповідні рішення Верховної Ради, а через постанову уряду. Фактично, розпоряджаючись бюджетними коштами як своїми власними, Тимошенко намагається здобути підтримку різних верств населення», - говорить Парубій.

Він вважає, що Верховна Рада прийняла єдино правильне рішення про те, що соціальні виплати повинні підвищуватися не окремим категоріям у вигляді хабарів, а всім верствам населення: «Цей підхід є правильним і, що найголовніше, законним».

«Віктор Ющенко підтримує цей підхід і зрозуміло чому він підписав цей закон, але не тільки підписав, а й направив до парламенту зміни до бюджету 2009 року, в яких він передбачив підняття соціальних виплат та вказав на джерела, з яких має відбутися підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму», - зауважив народний обранець.

Парубій переконаний, що така позиція Президента є найбільш оптимальною і знаходить підтримку навіть серед його політичних опонентів.