Кандидат Противсіх заробляє 20 тисяч в місяць (декларація)

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата у президенти України Василя ПРОТИВСІХ.

Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК даними, В.ПРОТИВСІХ у 2008 році мав доходи у розмірі 238 тис. 368,70 грн., з яких 234 тис. 368,70 грн. – зарплата і 4 тис. грн. – матеріальна допомога. Крім того, кандидат у президенти має житловий будинок (175 кв. м) та банківські рахунки на 659 тис. 865 грн.

Родина В.ПРОТИВСІХ торік отримала доходи у 53 тис. 900 грн., з яких 46 тис. 800 грн. – заробітна плата. У власності родини є земельна ділянка (2237 кв. м) та квартира (60 кв. м).

Станом на 9 листопада ЦВК офіційно зареєструвала 16 кандидатів у президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ та Олександра МОРОЗА.