Ющенко налаштовує МОЗ на другу хвилю епідемії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає керівництво Міністерства охорони здоров’я винести уроки з епідемії грипу і не повторити помилки у разі появи другої хвилі епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час наради у Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на даний момент одним із основних завдань є зниження смертності внаслідок захворювань на грип та пневмонію. За його словами, влада має зробити усе необхідне, аби у лікарів були всі необхідні засоби зустріти можливу другу хвилю епідемії грипу.

Ще одним завданням В.ЮЩЕНКО назвав необхідність забезпечити лікарів тестами, які б допомагали ефективно розрізняти види грипу, зокрема відрізняти пандемічний грип від сезонного. Президент підкреслив, що на даний момент в Україні є можливість робити щодобово 50 тестів для виявлення пандемічного грипу, тоді як експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендують збільшити кількість таких тестів втричі.