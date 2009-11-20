Смешко: українські політики танцюють канкан на мінному полі

Колишній голова Служби безпеки України, голова Всеукраїнської громадської організації колишніх представників силових відомств “Сила і Честь” Ігор СМЕШКО пропонує на десять років ввести мораторій на будь-які зміни Конституції України. Про це І.СМЕШКО заявив в інтерв`ю «Левому берегу».

За словами І.СМЕШКА, завдання організації «Сила і Честь» – «використовуючи свої знання і досвід, захистити Конституцію і закони України від авантюристів. Більш того, на найближчі років десять взагалі слід запровадити мораторій на будь-які зміни Конституції. Це вже особиста моя точка зору».

Як зазначив екс-глава СБУ, «могутні європейські держави поважають і дотримуються традицій своєї державності, принципи прецедентного права, на яких вони побудовані. Великобританія - найдавніша в Європі демократія і конституційна монархія. При тому, що писаної Конституції там просто не існує. Ну, а наші політики останні п`ять років щось на кшталт канкану на мінному полі виконують. Неначе спеціально відшукують те, що роз`єднує країну, підриває правові принципи, а не об`єднує, зміцнює її. І нарікають при цьому на Конституцію! Мовляв, усі біди в країні - від її недосконалості. Неправда, Конституція у нас чудова!».

На думку І.СМЕШКА, повноважень, даних Конституцією Президенту, цілком достатньо для ефективного управління країною. «Взяти, хоча б, контроль глави держави над спецслужбами і силовим блоком, можливість призначати в нього кадри на свій розсуд. Одного цього досить для того, щоб прем`єр-міністр не міг дозволити собі ігнорувати навіть думки Президента, не кажучи про писані укази. Розберися, вивчи і знай. Грамотно керуй і користуйся унікальними інформаційними ресурсами і можливостями, даними тобі законом і Конституцією. Будь відповідальним і гранично точним із Законом - ось і весь секрет ефективного управління країною, з позиції Президента».

Кажучи про організацію «Сила і Честь», І.СМЕШКО розповів, що вона об`єднує ветеранів усіх без винятку правоохоронних органів, спецслужб і силових структур України.

«Ми, можливо, - найбільш законослухняні громадяни в країні, що найменше бажали до цього втручатися в політику. Не можна сказати, що багато хто з нас не був вхожим до цього у найвищі ешелони влади. Але, не як професійні політики, а як професійні службісти, що намагалися уберігати політиків від згубних дій і вчинків... Проте, ми ж бачимо, що відбувається зараз у країні, як порушуються всі можливі норми Конституції, розпадається правове поле. В останні п`ять років ці деструктивні процеси розвиваються прискореними темпами, що загрожує країні катастрофою».

За словами І.СМЕШКА, пенсіонерів-«силовиків» - понад 700 тисяч чоловік. «Величезна армія державних службовців, які теж давали присягу на службу Батьківщині і багато з яких, з незалежних від них причин, незаконно були звільнені зі служби тільки тому, що змінилася влада. Але ж вони служили державі, а не конкретній особі. Середній вік - 40-50 років. Тобто, нестарі ще люди, з активною життєвою позицією. У кожного - сім`ї, діти і вони просто не можуть спокійно спостерігати за тим, що відбувається. Ми змушені втрутитися - спробувати почати брати активну участь у суспільно-політичному житті», - сказав екс-глава СБУ.