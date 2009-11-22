Тимошенко заявляє, що нікому не дасть змінити газові угоди з Росією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не дасть нікому змінити українсько-російські газові контракти, підписані 19 січня 2009 року на 10 років.

Про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

Прем`єр зазначила, що критикують контракти і вимагають їхньої зміни ті політичні сили і високопосадовці, які хочуть повернути на газовий ринок компанію РосУкрЕнерго.

«Я думаю, причина того, що лають цей контракт в тому, що найвищі посадовці, країни як у владі, так і в опозиції утримувалися за рахунок РосУкрЕнерго. Вони по суті жили за рахунок цих фінансових ресурсів, і тому вони не можуть мені це пробачити (виключення з ринку РУЕ - УНІАН) і лають цей контракт, маючи невелику надію, що повернеться старий корупційний режим в газовій сфері і дасть можливість високим політикам заробляти на природному газі. Але це не повернеться», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні ті люди, які втілюють РосУкрЕнерго - ФІРТАШ і команда - це права рука Президента. Це і є РУЕ. І тому всі вимагають зміни контрактів, щоб вставити туди цього посередника, який непогано доївся для політиків. І тому, я думаю, що і далі підписаний в 2009 році контракт є справжньою перемогою України на 10 років вперед », - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.