Україна може стати країною бомжів?

Блок Юлії Тимошенко ініціює заборону конфіскації житла за борги за житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у зв’язку з непомірним, за її словами, зростанням комунальних тарифів у людей в різних регіонах України накопичуються борги, під які у них потім намагаються забрати житло і продати його.

«Ми хочемо сьогодні зупинити цю ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо такий стан речей буде продовжуватись, «у нас країна перетвориться на країну бомжів». Ю.ТИМОШЕНКО додала, що зараз вона «хоче подивитися, як влада буде голосувати за цей законопроект».

Лідер БЮТ зазначила, що її фракція наполягатиме, аби цей законопроект був розглянутий на засіданні парламенту сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці минулого року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що міська влада Києва має наміри за борги, які накопичаться у киян за комунальні послуги, конфісковувати їхні квартири.

“Я хочу попередити киян, що це не просто процедура підняття тарифів. Внаслідок тарифів будуть накопичуватись борги у киян за комунальні послуги, і ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своїми найближчими друзями створить процедуру, коли буде практично позов за борги по комунальним послугам відноситись на квартири. І ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні планує за борги на комунальні послуги конфіскувати квартири киян”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що, враховуючи це, 12 грудня БЮТ внесла до Верховної Ради законопроект, який забороняє конфіскацію житла за борги за житлово-комунальні послуги.