В Україні існує реальна загроза реалізації одного з трьох «аварійних» політичних сценаріїв – імпічмент Президента Віктора ЮЩЕНКА, імпічмент нового мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив засновник Інституту національної стратегії України Станіслав БЕЛКОВСЬКИЙ сьогодні під час круглого столу на тему «Українська аварія-2006».

«Джерелом перших двох аварій є Юлія ТИМОШЕНКО - у разі, якщо до закінчення першої декади червня 2006 року не буде сформовано уряд демократичної коаліції на чолі з ТИМОШЕНКО, і ще однієї – Віктор ЮЩЕНКО у разі, якщо до цього ж часу не буде сформована нова правляча коаліція», - вважає С.БЕЛКОВСЬКИЙ.

Разом з тим, він вважає, що політична еліта, розуміючи свою відповідальність, заради стабільного демократичного розвитку країни повинна не допустити реалізації таких варіантів розвитку подій і утримати ситуацію під контролем. «Найкращим способом стане формування широкої урядової коаліції між блоком «Наша Україна», Партією регіонів і СПУ», - впевнений політолог.

У свою чергу, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політологічних досліджень Володимир МАЛЕНКОВИЧ виключає можливість в Україні «серйозних політичних аварій». «Аварія відбувається тоді, коли ламається механізм, а у нас ще немає цього механізму. Тому всі названі варіанти розвитку подій ведуть до демократизації і вироблення механізмів», - сказав В.МАЛЕНКОВИЧ.

Він вважає, що у разі формування широкої коаліції на «другому плані» працюватиме соціально-орієнтована опозиція на чолі з БЮТ. Проте, на думку В.МАЛЕНКОВИЧА, найбільш реальне створення коаліції «трьох» - «Наша Україна», БЮТ і СПУ з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. «Звичайно, буде спроба обмежити її дії угодою, але ніхто не може дати гарантію, що вона буде її виконувати. У такому разі уряд буде непрогнозованим, але матиме сильну і оформлену опозицію в особі Партії регіонів. Це буде новим і найважливішим кроком у демократизації України», - вважає політолог. Крім того, на його думку, такий варіант розвитку подій також дозволить сформуватися Партії регіонів як партійній структурі. «Зараз це (Партія регіонів - УНІАН) – олігархічний клан, а, перебуваючи в опозиції, у них буде можливість оформитися в партію з яскраво вираженою ідеологією», - додав В.МАЛЕНКОВИЧ.

Тим часом, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ назвав неминучим розпуск парламенту. «Розпуск парламенту буде у будь-якому разі в 2008 році, щоб, наприклад, за вісім місяців до президентських виборів спробувати переформатувати коаліцію і одержати контроль над президентськими виборами», - сказав він. За такого сценарію В.КАРАСЬОВ вважає можливим проведення одночасно з парламентськими виборами референдуму про зміну Конституції. Розпуск парламенту в червні 2006 року В.КАРАСЬОВ вважає маловірогідним.

На думку народного депутата Ігоря ГРИНІВА, сценарії імпічменту Президента, імпічменту нового мера Києва і розпуск парламенту є “не аварійними, а демократичними процедурами». «Зараз Україні потрібна «помаранчева» коаліція з прем`єром Ю.ТИМОШЕНКО. Це і призведе до поглиблення аварійних ситуацій. Але чим більше буде таких ситуацій, тим більша вірогідність «вирулити» на шлях демократичного розвитку. При цьому у нас не буде зростання ВВП і стабільності. Це і буде платою за демократію. Потрібно покерувати подовш в аварійних ситуаціях, щоб не склалася ситуація, аналогічна нинішній ситуації в Росії», - сказав він. При цьому І.ГРИНІВ назвав ключовою загрозою для України формування широкої коаліції.