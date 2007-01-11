Європа не вважає Росію надійним партнером

Європейський Союз планує направити листи владі Росії та Білорусі щодо неприпустимості припинення постачання енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС після засідання групи ЄС з питань постачання нафти.

“Ми направимо листа, в якому закликаємо ці країни до прозорості та надійності постачань”, - сказав комісар.

А.ПІБАЛГС також зазначив, що найближчим часом комісія планує провести аналіз і можливих проблем на ринку газу, на порозі яких ЄС опинявся вже двічі: в 2005 році в результаті конфлікту між Росією та Україною та на початку 2006 року в результаті конфлікту між Росією та Білоруссю.

“Треба подивитися, яким чином ми можемо захищатися”, - наголосив комісар.

Крім того, він зазначив, що всі країни-постачальники та транзитери мають розуміти, що ЄС платить за енергоресурси регулярно і не може бути відключений від їхнього постачання.

Андріс ПІБАЛГС переконаний, що без довіри навіть новий Північний газопровід між Росією та ЄС, який має поєднати ЄС та Росію без посередників, не може вважатися надійним.

“Не можна створити стабільну систему без довіри”, - сказав комісар ЄС.

(Північно-Європейський газопровід – проект нового маршруту транспортування російського газу до Європи. Газопровід дозволить напряму зв`язати газотранспортні мережі Росії та країн Балтійського регіону із загальноєвропейською газовою мережею, за відсутності на його шляху транзитних держав.

Введення першої нитки нового газопроводу в експлуатацію намічено на 2010 рік. Будівництво двох ділянок наземної частини (Грязовець-Виборг) ПЄГ почалося 9 грудня 2005 року. Пропускна спроможність першої нитки нового газопроводу - 27,5 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачається будівництво другої нитки газопроводу й збільшення пропускної спроможності ПЄГ у 2 рази - до 55 млрд. кубометрів на рік.)

У свою чергу головуючий на засіданні групи державний секретар Німеччини Йоахім ВЬОРМЛІНГ зазначив, що після останнього конфлікту між Білоруссю та Росією, внаслідок якого Росія припинила постачання нафти, Європа отримала серйозний урок.

“Серйозний урок полягає в тому, що може статися так, що нафтопроводи будуть блоковані”, - сказав він.

При цьому, держсекретар Німеччини зазначив, що європейські чиновники мають занепокоєння щодо надійності постачання всіх енергетичних ресурсів з Росії.

Й.ВЬОРМЛІНГ також зазначив, що внаслідок таких дій Росія значно втратила свій статус надійного партнера в очах європейців.

Відповідаючи на запитання щодо можливості застосування інших засобів впливу на владу Росії, держсекретар Німеччини зазначив, що спочатку необхідно дочекатися відповіді від влади Росії, після чого можна буде розглядати інші засоби впливу.

Йоахім ВЬОРМЛІНГ також висловив переконання у необхідності вироблення в ЄС єдиного підходу до дискусії з такими потужними постачальниками, як Росія.

“Коли міністр А говорить одне, а міністр Б – інше, а комісар ЄС – третє ми маємо дуже слабку позицію”, - сказав він.

“Це ми хочемо змінити”, - додав держсекретар Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, з січня Росія ввела мито на постачання нафти в розмірі 180,7 дол./т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 р. ввела мито в розмірі 45 дол./т на транспортування російської нафти територією країни. До 1 січня постачання нафти з Росії до Білорусі було звільнено від експортних зборів.

Проте Москва відмовилася платити мито. Пізніше російська компанія "Транснефть" заявила, що Мінськ розпочав несанкціонований відбір нафти з трубопроводу "Дружба". В результаті 8 січня "Транснефть" зупинила прокачування на цьому напрямку, що викликало перебої з постачаннями палива в країни Європи.

10 січня Президенти Білорусі і Росії Олександр ЛУКАШЕНКО і Володимир ПУТІН у телефонній розмові обговорили питання постачання нафти в країни Європи. Глави держав доручили прем`єр-міністрам Білорусі і Росії протягом двох днів виробити конкретні пропозиції для розв’язання всіх проблемних питань і внести їх на розгляд глав держав до п`ятниці, 12 січня.

Постачання нафти було відновлено 11 січня.

Сьогодні вранці в Москві в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Росії поновилися білорусько-російські переговори про постачання нафти і скасування взаємних торгових обмежень.