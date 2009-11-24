Російсько-українська соціологічна конференція «Покоління-21 в Росії і Україні», організована фондом гуманітарних зв`язків «Визнання», відбудеться в приміщенні конференц-залу інформаційного агентства «Українські новини» (вул. Еспланадна, 20) 25 листопада 2009 року. Початок конференції – 12-00, реєстрація ЗМІ і гостей – з 11-45.

Ключові доповіді:

1. Лариса ПАУТОВА (експерт Фонду «Громадська думка», Росія): «Покоління-21 в РФ»;

2. Ігор ЗАДОРІН (керівник групи ЦИРКОН і виконавчий директор Агентства «Євразійський монітор», Росія): «Соціально-політичні настрої молоді країн СНД в умовах економічної кризи: схожість і відмінності. Інтеграційні орієнтації молоді Росії і України: з ким дружити, з ким об`єднуватися – думка покоління пост-СРСР»;

3. Сергій БОРИСОВ (експерт Фонду «Визнання», Росія): «Мовна ситуація в середовищі молоді Криму»;

4. Кость БОНДАРЕНКО (директор Інституту міського управління імені Горшеніна, Україна): «Образи України очима дітей»;

5. Микола ЧУРИЛОВ (директор Центру соціологічних і політичних досліджень «Соціс» і соціологічної компанії TNS, Україна): «Соціологічний портрет молодого українця»;

6. Євгеній КОПАТЬКО (соціолог компанії Research & Branding Group, Україна): «Історичні події і особи в оцінках молодих українців».

Модераторами конференції виступають Олена МІСЬКОВА (генеральний директор Фонду «Визнання», Росія) і Дмитро ДЖАНГІРОВ (директор ТРК «Київ»).

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