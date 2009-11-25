Гриценко знає, чому всі хабарники голосуватимуть за Януковича

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ “захистив хабарників та збільшив серед них свою електоральну базу”, коли фракція ПР не підтримала подолання вето Президента України на закон щодо протидії хабарництву.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

“За останній тиждень електоральна база підтримки В.ЯНУКОВИЧА збільшилася на декілька десятків тисяч чоловік. Це відбулося після того як він та очолювана ним фракція Партії регіонів у парламенті “завалили” закон №3428, який передбачає кардинальне підвищення кримінальної відповідальності чиновників за хабар”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ особисто двічі голосував за законопроект щодо боротьби з хабарництвом разом зі своїми однопартійцями, що дозволило прийняти його у першому читанні 372-а голосами – “за” та у другому – за підтримки 364-х голосів народних депутатів.

“Президент цілком прогнозовано використав своє право вето і не підписав цей закон, тим самим ставши не на сторону народу, а на сторону хабарника. Остаточне рішення залежало від Партії регіонів”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Він упевнений, що “якби фракція ПР проголосувала за законопроект №3428 та допомогла подолати вето Президента, закон вступив би в силу, після чого за хабар у 10 тис. доларів і більше слідчі, судді та прокурори сиділи б у в’язниці пожиттєво без права амністії та з конфіскацією майна”.

“В останній момент В.ЯНУКОВИЧ, очевидно, злякався та прийняв рішення не голосувати за подолання вето. Закон був відхилений, і тепер чиновники-хабарники можуть бути щасливими. Їх захистив В.ЯНУКОВИЧ і за це, безперечно, вони за нього проголосують”, - зазначив кандидат на пост Президента.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що “голосування парламенту за подолання вето глави держави було моментом істини, який чітко показав хто, які політичні сили, лідери й кандидати на пост Президента готові рішуче боротися з корупцією, а хто лише імітує цю боротьбу”.

“На місці В.ЮЩЕНКА я б невідкладно підписав цей закон, і вже з травня розгорнулася б рішуча боротьба з хабарництвом. Президент же не поставив свого підпису під цим документом, - констатував голова комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони. - Кандидат на пост Президента В.ЯНУКОВИЧ також показав, що не підпише такий закон, ощаслививши таким чином чиновників-хабарників, отримавши додатково декілька десятків тисяч голосів та перекресливши свої перспективи як лідера держави. Ілюзій більше немає. Тепер усім все стало зрозумілим”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Водночас А.ГРИЦЕНКО наголосив, що не зупиниться у боротьбі з корупцією та пообіцяв уже на наступній сесії парламенту знову внести законопроект щодо боротьби з хабарництвом.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №3428 щодо протидії хабарництву був спрямований на кардинальне підвищення кримінальної відповідальності за хабарництво у найбільш «чутливих» до нього органах державної влади. Зокрема, за отримання хабара у 10 тис. доларів або більше чиновник мав каратися 15 роками позбавлення волі з повною конфіскацією майна. А працівники правоохоронної системи – судді, прокурори та слідчі – за хабар у 10 тис. доларів були б покарані на довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна та без права на амністію.

У першому читанні (17 лютого 2009 року) за законопроект проголосували 372 народних депутата, у другому (21 травня 2009 року) – 364.

Однак Президент України В.ЮЩЕНКО ветував цей закон, а парламент не зміг подолати його 16 листопада. Під час подолання вето Президента на закон щодо протидії хабарництву голоси депутатів розподілилися таким чином: фракція Партії регіонів: 19 – “за”, 149 – не голосували; фракція БЮТ: 134 – “за”, 18 – не голосували; фракція НУ-НС: 12 – “за”, 1 – “проти”, 43 – не голосували; КПУ: 27 – “за”; фракція Блоку Литвина: 19 – “за”; позафракційні депутати: 2 – “за”.