Кабмін звільнив двох заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет Міністрів України своєю постановою звільнив Лідію ПОРЕЧКІНУ з посади заступника міністра внутрішніх справ України «згідно з її заявою».

Текст постанови КМУ від 10 січня 2007 р. №5 оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України.

Іншою постановою від 10 січня 2007 р. - №6 – Кабмін звільнив Михайла ВЕРБЕНСЬКОГО з посади заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного штабу також «згідно з його заявою».

Як повідомляв УНІАН, постановою від 10 січня 2007 р. №7 уряд ввів додатково посаду заступника міністра внутрішніх справ України - директора департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку. А постановою №8 призначив на цю новостворену посаду Сергія КОПИТОВА.

Крім того, постановою від 10 січня 2007 р. №9 уряд призначив Сергія ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником Головного штабу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції Блоку Юлії Тимошенко і Нашої України різко виступили проти останнього призначення.

Зокрема, «Наша Україна» закликала прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати постанову про призначення Сергія ПОПКОВА на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Відповідну заяву оголосив на засіданні парламенту лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, уряд в подальшому має не допускати «подібних неконструктивних призначень, які сприяють подальшому загостренню політичного протистояння”. В.КИРИЛЕНКО зазначив, що «28 листопада 2004 року, коли сотні тисяч людей, які протестували на Майдані проти фальсифікації президентських виборів, С.ПОПКОВ наказав видати бойову зброю дислокованим під Києвом частинам внутрішніх військ і вишикував їх у бойовому порядку для руху на столицю». В.КИРИЛЕНКО зазначив, що “сьогоднішня коаліція, уряд В.ЯНУКОВИЧА демонстративно повертають на посади найодіозніших діячів кучмівського режиму». За його словами, серед них і Микола ПЛЕХАНОВ, якого було призначено заступником міністра внутрішніх справ України і який «у 2004 році керував арештами і побиттям сумських студентів, які йшли походом на Київ».

Депутат вважає, що такі призначення потрібні для того, що коли народ «знову повстане проти антилюдської політики такого уряду», то знадобляться люди, «які готові не зупинятися ні перед чим».

Відповідну заяву УНІАН надала і прес-служба БЮТ.

“Ми переконані, що разом з одіозними особами в міліції насаджується злочинна безпринципність, аморальність і антиукраїнська суть”, – йдеться у заяві. БЮТ нагадує, що С.ПОПКОВ на посаді командувача внутрішніх військ “у розпал народних протестів проти фальсифікації президентських виборів, дав наказ військам застосувати зброю проти мирних демонстрантів”.

БЮТ також наводить приклад про інцидент 27 і 29 грудня 2006 року на Майдані Незалежності, коли на головному майдані Києва група осіб, близько ста, під безпосереднім прикриттям міліції двічі знищила намети-павільйони Громадської ради.

БЮТ також заявляє, що концентрація в силових органах осіб, здатних повернути зброю проти власного народу, є смертельною загрозою для країни і народу. “Ми наголошуємо, що кадрові призначення уряду ЯНУКОВИЧА з усією очевидністю свідчать, що угруповання, яке прийшло до влади, готове вживати всіх засобів, щоб протизаконно утриматися на здобутих підступом і зрадою позиціях, в тому числі шляхом застосування насильства проти власного народу”, - наголошується у документі.