Кампанія «Не віримо» - політтехнологія одного з кандидатів?

Кандидати на пост Президента України та народні депутати критикують анонімну політичну кампанію «Не віримо», що розпочалася в найбільших містах України. Про це політики заявили в коментарях УНІАН. Нагадаємо, нова політична кампанія «Не віримо» розпочалася одразу в декількох містах, зокрема в Києві, Одесі та Львові, у вигляді білбордів, наліпок та трафаретних написах на стінах.

Так, народний депутат України, заступник голови Партії Регіонів Ганна ГЕРМАН вважає цю кампанію небезпечною. За словами депутата, «основне, що втратила Україна за останні 5 років, це втрата довіри людей до влади». «Мало хто розуміє, наскільки це небезпечно для майбутнього України. Поглиблювати прірву між владою і народом – небезпечно. Потрібно зараз людям в когось вірити. Якщо такого не буде, то жоден Президент, хто б ним не став, нічого не зможе зробити без підтримки народу”.

На переконання Г.ГЕРМАН, замовник цієї акції – “той, хто хоче підірвати довіру до політиків. Бо якщо люди не будуть довіряти політикам, це тільки на шкоду. Це вигідно силам, які проти української державності”.

Г.ГЕРМАН вважає, що після виборів варто зробити все необхідне, аби подібні анонімні кампанії були неможливими. «Рекламні агенції, які беруть такі безадресні замовлення, після виборів повинні будуть відповісти за таку діяльність. З’являються якісь «він», «вона», «воно», на кожному кроці - чорний піар і недоброякісна реклама. Нинішня виборча кампанія висвітлила багато таких проблем, і після виборів треба буде зробити поправки в законодавстві для того, щоб не допустити подібної реклами», - зазначила Г.ГЕРМАН.

У свою чергу, кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА висловила припущення, що акція «Не віримо» може бути замовленням фаворитів виборчих перегонів.

«Так звані фаворити, використовуючи розчарування людей, намагаються працювати на зниження явки виборців. Адже чим більше людей прийде до виборчих дільниць, щоб винести свій вирок, тим менше шансів у цих кандидатів утриматися при владі. З іншого боку, люди зневірилися у політиках і політиці. Більшість людей не хочуть голосувати за стару владу. Тому я на своїх зустрічах закликаю приходити на виборчі дільниці і робити свій вибір, щоб нарешті змінити владу і привести у неї нових людей», - зауважила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Кандидат на пост Президента України Михайло БРОДСЬКИЙ також дотримується думки, що замовником кампанії «Не віримо» є одна із діючих політичних сил. «Не знаю, на що конкретно розраховують автори кампанії, але очевидно що це одна із тих технологій, яка призначена поливати брудом усіх інших кандидатів», - відзначає М.БРОДСЬКИЙ.

Також свою думку щодо кампанії «Не віримо» висловив кандидат у Президенти України Анатолій ГРИЦЕНКО: «Не хочу гадати, кому може бути вигідна така акція. Єдине, що можу сказати: український народ справді зневірений. Але хто замовник акції – не знаю».

Народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ вважає, що «ініціаторами акції, скоріш за все, є політики третього ешелону». «Це очевидно така ж технологія, як і у Василя ПРОТИВСІХ. Говорити, що всі погані, можуть ті, хто не має на виборах жодного шансу. Тобто, це спроба підвищити свій рейтинг на основі антиреклами основних кандидатів. «Не голосуйте за них, а голосуйте за нас» - це мета непрохідних кандидатів», - підкреслює І.ГРИНІВ. При цьому депутат заявив, що як представник одної з основних політичних сил, не надто боїться подібних технологій.

«Завжди є ті, що прийдуть на вибори і ті, що не прийдуть. Але на відміну від виборів міських голів, де все відбувається в першому турі, президентські вибори проходять у два тури. Всім зрозуміло, що Україна буде обирати між ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО. Так на першому турі подібні заважають. Але основна боротьба все одно буде вестися на другому турі», - вважає І.ГРИНІВ.

Цю думку розділяє народний депутат від «НУ-НС» Владислав КАСЬКІВ: «Думаю, що це чергова політтехнологія когось із кандидатів. Поки що рано казати хто це. Очевидно, що це динамічна кампанія, яка буде мати продовження. Вона на користь якоїсь політичної сили. Якої саме – буде залежати від наступних ходів».