Яценюк скасував поїздку до Ужгорода через можливі провокації

Управління державної охорони 15 грудня звернулося до кандидата на пост Президента України, лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА з проханням скасувати поїздку до Ужгорода на мітинг-телеміст, заплановану на 16 грудня, оскільки, за оперативними даними, проти політика готуються провокації, які можуть завдати шкоду здоров`ю та життю людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, зазначивши, що політик скасував свою поїздку до Ужгорода, адже в разі провокацій можуть постраждати люди.

При цьому в прес-службі не виключають, що за організацією подібних провокацій стоїть міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК, який у своїх заявах та інтерв`ю вдається до брутальних висловів і погроз на адресу «Фронту Змін» та його лідера.

“Функція Сергія РАТУШНЯКА як технічного кандидата в Президенти – всіляко перешкоджати Арсенію ЯЦЕНЮКУ, використовуючи при цьому брутальні чорні технології, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу і ксенофобію”, - підкреслюється в повідомленні.