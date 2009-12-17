Янукович почув плітки про себе і поїхав подивитися Галичині в очі

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ свою сьогоднішню свою поїздку на Прикарпаття називає знаковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у прямому ефірі обласного телебачення «Галичина» в Івано-Франківську.

«Для мене ця поїздка є дуже знаковою. Я багато часу не був у цьому регіоні, а коли почув різні плітки, які про мене розповідають мої опоненти, я вирішив приїхати і, як кажуть, подивитися людям в очі, – наголосив лідер Партії регіонів. - Я завжди з повагою ставився до цього регіону. Я дуже часто у своєму житті тут бував, відпочивав і зустрічався з друзями. Для мене це було приємною подією в моєму житті - перебування в цьому краї».

Кандидат у президенти закликав прикарпатців не вірити його опонентам. «Не вірте моїм опонентам, які мною лякають сьогодні Галичину, – зауважив В.ЯНУКОВИЧ. - Я хочу запевнити вас у тому, що для мене принциповими є такі принципи як справедливість, як справедливе ставлення до кожної людини, як рівність людей перед законами, як повага до кожної людини, якою б мовою вона не розмовляла чи якої б вона не була національності і віросповідання. Я вважаю, що ми повинні поставити крапку на питанні, я сказав би так, розколу між людьми в Україні».

За словами лідера Партії регіонів, «прості люди однакові всюди і всі хочуть нормально жити, щоб у нас була сильна країна і стабільна ситуація у державі, щоб держава була справедливою для людей і права кожної людини були враховані».

«Усе це ми забезпечимо, і та програма, з якою я пішов на вибори, розрахована на 10 років, - додав В.ЯНУКОВИЧ. - Я вважаю, що цей термін дасть мені можливість суттєво підняти рівень життя людей і почати розбудову сильної країни, якою ми будемо пишатися. І тому наше покоління, яке несе відповідальність за стан справ у країні, повинне власними руками побудувати сильну країну. І це ми зробимо з вами».

Він закликав усіх до єднання: «Я запрошую усіх на шлях єднання. На шлях, який дасть нам можливість зробити сильною Україну, яку поважатимуть у світі».

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН прокоментувала кореспонденту УНІАН поїздку свого лідера на Прикарпаття. «Сьогодні була несподівана доброзичливість, - наголосила вона. – Ще п’ять років тому ми про це не могли й думати. Люди підходили до Віктора Федоровича, фотографувалися з ним і самі казали, що п’ять років тому вони б цього не зробили. Вони також одержали відповіді на свої запитання і розвіяли сумніви щодо нашого лідера, які в них ще були»