Королевська: ми встигли запобігти загрозі штучних банкрутств

Народний депутат України (БЮТ), голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінила підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про мораторій на банкрутство шахт до 2013 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету з посиланням на слова Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

На її думку, набуття чинності закону про мораторій на банкрутство державних шахт запобігло можливості махінацій зі старими боргами цих підприємств і дозволить уряду успішно провести їх масову модернізацію в 2010 р.

«Ми в парламенті встигли запобігти загрозі штучних банкрутств і рейдерских атак на державні вугільні підприємства, продовживши мораторій, що закінчувався 1 січня наступного року. Нам це вдалося всупереч опору деяких бізнес-груп, які вже готувалися «під шумок» свят і президентських виборів пред`явити вугільникам судові претензії», - сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також зазначила, що уряд вирішить проблему боргів державних шахт найближчими роками без застосування механізму банкрутства.

«За підтримки уряду Юлії ТИМОШЕНКО Мінвуглепром вже два роки погашає заборгованість своїх підприємств, накопичену за попередні роки», - повідомила депутат. Вона нагадала, що нещодавно було ухвалено закон, який зараховує частину боргів за електроенергію. Наступного року ці виплати продовжаться, кошти на них вже закладено в проект держбюджету. «Тому застосовувати до державних вугільних підприємств механізм банкрутства не тільки небезпечно, але й абсолютно не потрібно», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ухвалено Верховною Радою 23 грудня 2009 р. Цей закон встановлює мораторій на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25%, до 1 січня 2013 р. Попередня редакція закону про банкрутство передбачала мораторій до 1 січня 2010 р.

Закон про продовження мораторію глава держави підписав 30 грудня.