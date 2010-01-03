Ющенко пояснив селянам, у чому різниця між Тимошенко і Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не допустити перемоги на президентських виборах «московського проекту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час церемонії освячення храму Святого Архистратига Михаїла (УГКЦ) у селі Плав’я Сколівського району Львівської області.

«Московський проект не повинен перемогти 17 січня, тому що ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ – це кращі представники єдиної кремлівської коаліції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре підкреслив, що між цими двома кандидатами у президенти немає жодної різниці. «Хіба що один двічі судимий, а друга – двічі несудима», - зауважив глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що обидва ці політики завжди будуть разом, у тому числі після президентських виборів. «І незалежно, хто ким буде, чи той (Віктор ЯНУКОВИЧ – УНІАН) прем’єром, чи та (Юлія ТИМОШЕНКО – УНІАН) Президентом, чи навпаки. Мова йде про одне й те саме», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав про те, що вони рік тому вже намагались створити коаліцію шляхом конституційного перевороту. На думку В.ЮЩЕНКА, ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не будуть сповідувати ідею суверенної, незалежної держави, демократії, єдиної помісної церкви тощо. «Їхня мрія: де ти персонально будеш завтра - при владі чи не при владі», - сказав глава держави.

«Власне, для цього фабрикуються оті газові угоди, які ведуть Україну до енергетичної та економічної капітуляції. Власне кажучи, звідси починається вічна дислокація Чорноморського флоту (на території України – УНІАН). Звідси починається відмова від нашої інтеграції до Північноатлантичного блоку – до єдиної європейської безпекової політики. Звідси починається здача (нафтопроводу) Одеса-Броди», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що його політика полягає у протилежному. За словами В.ЮЩЕНКА, він пропонує країні повернутися додому – у Європу. Він вкотре порівняв нинішні президентські вибори з референдумом 1991 року, коли українці висловились за незалежну, суверенну країну. «Вибір 17 січня – у ваших руках. Я дуже б хотів, щоб український здоровий глузд переміг. Нам нема чого шукати у вчорашньому болотному дні», - підкреслив Президент.