БЮТ: Ющенко свідомо оббріхує Тимошенко в інтересах Януковича

У БЮТ заявляють, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО свідомо поширює неправдиву інформацію проти прем’єр-міністра, кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО в інтересах іншого кандидата – лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби БЮТ.

У документі зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО не володіє офшорними компаніями на Кіпрі чи в будь-яких інших офшорних зонах. Про це йдеться у листі Державного комітету фінансового моніторингу України на ім’я народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА, який подавав до ДКФМ відповідне звернення.

У прес-службі БЮТ нагадали, що напередодні Київський апеляційний адміністративний суд «розглянув наклепницькі відомості Віктора ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Юлією ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості».

«Незважаючи на це, В.ЮЩЕНКО продовжує поширювати завідомо неправдиву інформацію про начебто наявність у Юлії ТИМОШЕНКО офшорних компаній. А, отже, окрім розповсюдження дезінформації, Президент демонструє неповагу до закону та до рішення суду», - заявляє прес-служба БЮТ.

У блоці вважають, що, «систематично поширюючи подібну брехню, Президент та водночас кандидат у президенти В.ЮЩЕНКО діє в інтересах іншого кандидата у президенти - Віктора ЯНУКОВИЧА, який буде опонентом Юлії ТИМОШЕНКО у другому турі виборів. Цілеспрямоване поширення неправдивих заяв В.ЮЩЕНКОМ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО вкотре доводить, що чинний глава держави виконує роль технічного кандидата та довіреної особи В.ЯНУКОВИЧА».

Прес-служба БЮТ «закликає громадськість та ЗМІ розглядати всі заяви В.ЮЩЕНКА щодо Ю.ТИМОШЕНКО саме в цьому контексті».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, довірена особа кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ заявив, що 6 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав дії В.ЮЩЕНКА «протиправними» і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА. «Суд розглянув наклепницькі відомості В.ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості», - заявив А.ПОРТНОВ.

Сьогодні, коментуючи в інтерв’ю радіо «Свобода» рішення Київського апеляційного адмінсуду, В.ЮЩЕНКО зазначив, що не знає, на кого можуть бути записані офшорні компанії Ю.ТИМОШЕНКО, але знає, що в неї багато власності.