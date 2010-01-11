Тігіпко: Україна зобов’язана стати успішною країною

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україна зобов’язана стати успішною країною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Міжнародний рейтинг знову підтвердив, що Україна - благодатна країна. Їй бракує лише відповідальних державних керівників», - підкреслив він, коментуючи опублікований організацією International Living індекс якості життя.

За словами С.ТІГІПКА, «наша земля благодатна і комфортна. Ні великі природні катаклізми, ні тероризм всерйоз не загрожують українцям”. “Проблема лише в тому, що в Україні при владі люди, які своєю безвідповідальністю перетворюють на катастрофу навіть сильний снігопад», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що для якісного ривка в рівні соціально-економічного розвитку в Україні немає серйозних перешкод. Справа лише за тим, щоб припинити чекати від так званої політичної еліти вирішення всіх проблем.

«Українці повинні усвідомити себе господарями своєї долі і долі своєї країни. Легкого шляху не буде і бути не може. Державу необхідно засновувати заново на всіх рівнях. Але у нас є всі передумови, щоб в цьому досягти успіху», – заявив кандидат на пост Президента.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами дослідження, опублікованими International Living, Україна посідає 68-е місце в світі за рівнем якості життя.

Україна набрала 62 зі 100 можливих балів (перше місце за Францією з 82 балами), випередивши Росію і більшість країн СНД. Такий результат забезпечений досить високим рівнем розвитку культури, сприятливим кліматом і низьким ступенем загроз безпеці мешканців.

Водночас за якістю економічного розвитку країні присудили лише 42 бали зі 100.