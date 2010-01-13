Нардепи працюватимуть ще й завтра

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України шостого скликання відбудеться 13 і 14 січня.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті парламенту Розпорядженні голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Згідно з документом голова ВР розпорядився скликати на вимогу 163 народних депутатів України членів депутатської фракції Партії регіонів та 151 народного депутата України члена депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» позачергове пленарне засідання Верховної Ради України шостого скликання, яке провести 13 і 14 січня 2010 року, розпочавши його о 10 годині 13 січня 2010 року.

На засіданні планується розглянути питання, запропоновані народними депутатами України - членами відповідних депутатських фракцій.