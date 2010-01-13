БЮТ і НУ-НС попросили про перерву

У Верховній Раді оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС для проведення консультацій.

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція БЮТ наполягає на тому, щоб питання, які запропоновані фракцією Партії регіонів для розгляду на позачерговому засіданні розглядалися сьогодні, а завтра на позачерговому засіданні, ініційованому фракцією БЮТ, розглядалося єдине питання щодо мінімізації фальсифікацій на виборах Президента України.

За його словами, йдеться про необхідність прийняття змін до закону про вибори Президента України.