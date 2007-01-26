Ющенко просить Конституційний Суд розтлумачити статті про рефередум

Відповідно до статті 150 Конституції України, пункту 4 статті 13, статті 41, частини першої статті 93 Закону України «Про Конституційний Суд України» Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини другої статті 72, статті 74 Конституції України (щодо змісту питань, які можуть бути предметом референдуму).

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Секретаріаті Президента заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив, що Президент України у своєму поданні просить Конституційний Суд України розтлумачити положення статей 72 і 74 Конституції України щодо предмету проведення референдуму, зокрема референдуму щодо вступу України до НАТО та ЄЕП.

І.ПУКШИН повідомив, що до цього рішення Президента спонукало рішення Центральної виборчої комісії про передачу на розгляд Президенту ініціативи щодо проведення такого референдуму. І.ПУКШИН нагадав, що чинний закон про референдуми було прийнято у 1991 році, у той же час Конституцію України було прийнято у 1996 році і вона, за його словами, по-іншому регулює питання референдуму.

І.ПУКШИН сказав, що Президент просить КС визначити, які питання можуть бути предметом референдуму. При цьому заступник глави Секретаріату зазначив, що Секретаріат Президента вважає, що питання сформовані для референдуму можуть бути предметом лише дорадчого опитування, а не референдуму. Він додав, що після того як стане відомо рішення Конституційного Суду, Президент прийме своє рішення щодо референдуму з цих питань.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 29 грудня 2006 року визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП). Центрвиборчком ухвалив, що врахуванню не підлягають 224 тис. 509 підписів.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як три мільйони підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених по фактами внесення помилкових відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді міста Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО і ЄЕП.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що рішення Центральної виборчої комісії щодо референдуму по НАТО і ЄЕП необхідно виконувати.