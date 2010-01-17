У Польщі масово голосують українці, які не стоять на консульському обліку

У Польщі у виборах Президента України масово голосують українці, які не стоять на консульському обліку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники чотирьох виборчих комісій, на деяких дільницях голосує більше українців, що не стоять на обліку, ніж офіційно зареєстрованих.

Заступник голови виборчої комісії №72 у Варшаві Олена КАПИШ кореспонденту УНІАН, що станом на 16.00 (за польським часом) проголосував 421 українець, 222 з них не стояли на консульському обліку, а написали заяви-скарги, що дозволило включити їх у список виборців.

Загалом до списку виборців у Варшаві, де мають голосувати українці, зареєстровані у чотирьох польських воєводствах, було включено близько 1,7 тисяч осіб.

У Любліні, де у списках близько 1,1 тис. виборців, за останніми даними, проголосувало 150 осіб. 80 з них не були у первинних списках виборців, а проголосували за заявою-скаргою.

На виборчій дільниці у Гданську також відзначили збільшення кількості людей, які голосують за заявами.

За останніми даними, на виборчій дільниці у Кракові проголосували близько 200 виборців, близько половини з яких стояли на консульскому обліку, а інші - за заявами-скаргами.

Представники усіх комісій запевнили, що вибори проходять спокійно, без жодних інцидентів.

Довідка УНІАН. У Польщі, за різними даними, можуть перебувати від 60 тисяч до 320 тисяч українців. На консульському обліку зареєстровано 7,5 тисяч українців (у тому числі, діти і неповнолітні).

На українських парламентських виборах 2007 року в Польщі могли голосувати лише ті, хто стоїть на консульському обліку.