Хто лідирує у Києві (за результатами екзит-полу Інтера)

Згідно з результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер”, на виборах Президента України 17 січня в столиці лідерами стали Юлія ТИМОШЕНКО з 38,7% та Сергій ТІГІПКО з 18,6%.

Про це повідомили під час телемарафону на телеканалі “Інтер”, присвяченому виборам Президента України.

Відповідно до даних екзит-полу, по Києву кандидат Віктор ЯНУКОВИЧ займає третє місце – за нього проголосували 15% киян. За ним слідують Арсеній ЯЦЕНЮК та Віктор ЮЩЕНКО, відповідно, – 8% та 5% голосів опитаних виборців.

Як повідомляв УНІАН, згідно з першими результатами цього ж екзит-полу, оприлюдненими о 20.00, за результатами по 420 виборчих дільницях по всій Україні, на виборах Президента України найбільше голосів набирає кандидат на пост президента України Віктор ЯНУКОВИЧ з 36,6% виборців. На другому місці Ю.ТИМОШЕНКО – більш як 25%, С.ТІГІПКО з 13,5% - на третьому місці.