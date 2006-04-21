Волков отримав пропозицію від Черновецького
...і вважає його "абсолютно нормальною людиною"
Народний депутат України Олександр ВОЛКОВ одержав пропозицію від голови Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обійняти посаду радника з питань внутрішньої політики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ВОЛКОВ повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.
За його словами, над пропозицією він поки що думає.
Коментуючи створення депутатських коаліцій у Київраді, О.ВОЛКОВ зазначив, що сьогодні близько 70 із 120 депутатів висловили бажання співробітничати з Київським міським головою. Крім того, після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду голови КМДА, прихильників у нього (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) буде ще більше, вважає О.ВОЛКОВ.
Також О.ВОЛКОВ висловив думку, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «абсолютно нормальна і здібна людина» і це показує його бізнес – «Правекс-Банк», який на сьогодні є одним з найпотужніших і найстабільніших банків у місті.
«Тому я думаю, він наведе лад у керівництві Києва і, думаю, у нього все буде в порядку», - сказав О.ВОЛКОВ.