Волков отримав пропозицію від Черновецького

Народний депутат України Олександр ВОЛКОВ одержав пропозицію від голови Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обійняти посаду радника з питань внутрішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ВОЛКОВ повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За його словами, над пропозицією він поки що думає.

Коментуючи створення депутатських коаліцій у Київраді, О.ВОЛКОВ зазначив, що сьогодні близько 70 із 120 депутатів висловили бажання співробітничати з Київським міським головою. Крім того, після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду голови КМДА, прихильників у нього (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН) буде ще більше, вважає О.ВОЛКОВ.

Також О.ВОЛКОВ висловив думку, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «абсолютно нормальна і здібна людина» і це показує його бізнес – «Правекс-Банк», який на сьогодні є одним з найпотужніших і найстабільніших банків у місті.

«Тому я думаю, він наведе лад у керівництві Києва і, думаю, у нього все буде в порядку», - сказав О.ВОЛКОВ.